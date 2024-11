Lionel Messi e o Barcelona foram uma história de amor que, apesar do final infeliz, não deixou mágoa. O internacional argentino deixou uma mensagem emotiva aos catalães por ocasião do 125.º aniversário dos «culés» e declarou-se àquele que foi o clube da sua vida.

«É um orgulho ser adepto do Barcelona. Tive a sorte de Deus me levar até este lugar e fazer-me passar a vida neste clube maravilhoso. É um clube especial, um clube diferente dos demais. É difícil ser, atualmente, um clube diferente, pela forma como se gerem as coisas no futebol e como tudo mudou. Hoje, representa-nos como queremos, gosto da equipa, é um orgulho muito grande. Tenho muitas saudades do clube, da cidade, das pessoas, do carinho… Que continuem bem e que o clube se torna ainda maior», disse Messi, à Catalunya Radio.

Formado nos «blaugrana», Messi rumou ao PSG no verão de 2021, devido às dificuldades financeiras do Barça, as mesmas que impediram o seu regresso em 2023, quando se aventurou no Inter Miami.