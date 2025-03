O futebolista argentino Lionel Messi, uma das grandes ausências dos últimos jogos da Argentina, tal como Lautaro Martínez e Paulo Dybala (devido a lesões), deixou, através das redes sociais, uma mensagem de felicitações aos compatriotas pelos triunfos ante Uruguai e Brasil.

Messi referiu-se aos dois últimos jogos, não só, mas também, com uma indireta a Raphinha, depois de o internacional brasileiro, na antevisão ao jogo, ter dito «porrada neles» em alusão aos argentinos, em entrevista com Romário.

«Dentro e fora, seja onde for com esta seleção. Sempre a falar com futebol. Parabéns pelo grande jogo que fizeram na última noite e também pela vitória ante o Uruguai», pode ler-se, na mensagem publicada por Lionel Messi, através do Instagram, na manhã desta quarta-feira.

Também após o jogo, marcado por várias picardias, o internacional argentino Nicolás Tagliafico disse que Raphinha se justificou perante os adversários, ao dizer que o «traduziram mal».