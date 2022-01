Infetado com covid-19 desde o início do ano, Lionel Messi tarda em regressar à competição apesar de ter tido um teste negativo a 5 de janeiro.



O internacional argentino revelou, através das redes sociais, que demorou a recuperar da infeção.



«Como sabem, tive covid-19 e quero agradecer a todos pelas mensagens que recebi e dizer-vos que precisei de mais tempo do que esperava para ficar bem. Estou quase recuperado e com muita vontade de voltar ao relvado. Tenho treinado todos os dias para ficar a 100 por cento. Aproximam-se objetivos muito bonitos este ano e espero que em breve nos possamos voltar a ver. Obrigado», escreveu o jogador do PSG nas redes sociais.



Contratado no último verão, Messi leva seis golos e quatro assistências em 16 partidas.