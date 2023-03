O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, garantiu que Lionel Messi está feliz no clube e pertence ao projeto de futuro dos parisienses, embora desconheça em que ponto está o processo de renovação de contrato.

«Sei que o Leo, a direção desportiva e o presidente têm falado muito, mas não sei os meandros das discussões porque continuo focado na equipa e nos jogos. Quanto à presença do Leo na próxima temporada, eu já disse: é a vontade de todos. O Leo está feliz no balneário», assegurou.

Galtier destacou ainda os números do argentino esta temporada e não acredita que os adeptos do PSG assobiem o jogador no parque dos Príncipes, no próximo jogo, este domingo.

«Ele tem a capacidade de ser decisivo e isso tem sido muito frequente nesta temporada. É um dos melhores assistentes, marca golos, é um jogador importante pelo seu comportamento no balneário todos os dias. É um jogador que, mesmo com a sua idade, treina todos os dias e está sempre contente por jogar e por fazer os seus companheiros jogarem bem. Quanto ao seu futuro, é muito cedo para saber o que vai acontecer», frisou.

«Não há razão para os nossos jogadores serem assobiados, seja o Leo ou outros. O Leo tem 18 golos e 17 assistências nesta temporada. Não fomos eliminados em Munique por causa de fulano, mas porque o Bayern estava em muito melhor forma do que nós», rematou.