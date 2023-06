Lionel Messi confirmou esta quarta-feira que vai jogar no Inter Miami na próxima temporada e justificou a decisão de mudar-se para a Major League Soccer, embora tivesse gostado de regressar ao Barcelona.

«Obviamente queria muito, estava muito ansioso por poder voltar [ao Barcelona], mas, por outro lado, depois de ter vivido o que vivi e a saída que tive, não queria estar na mesma situação novamente: esperar para ver o que aconteceria e deixar o meu futuro nas mãos de outra pessoa. Eu queria tomar a minha própria decisão, pensando em mim, na minha família. Apesar de ter ouvido falar que a La Liga tinha aceitado tudo e que estava tudo OK para voltar, ainda havia muitas outras coisas que precisavam de ser feitas», começou por justificar ao Mundo Deportivo e ao Sport.

«Ouvi dizer que tinham de vender jogadores ou baixar os salários dos jogadores e a verdade é que não queria passar por isso, nem ser responsável por algo que tivesse a ver com tudo isso. Já fui acusado de muitas coisas que não eram verdade na minha carreira no Barcelona e já estava um pouco cansado, não queria passar por tudo aquilo. Quando tive de sair, a La Liga também aceitou que me contratassem e no final não deu», acrescentou.

«Eu estava com medo que a mesma coisa acontecesse novamente e tivesse que andar numa correria como aconteceu, que eu tivesse de vir aqui para Paris para ficar muito tempo num hotel com a minha família, com os meus filhos a irem para a escola e ainda num hotel... queria tomar a minha própria decisão e foi um pouco por isso que não recorri ao Barça. Embora eu tivesse adorado, não poderia. Também estou num momento em que quero sair um pouco do foco, pensar mais na minha família. Como ia dizendo, passei dois anos difíceis a nível familiar, não gostei. Tive o mês que foi espetacular para mim por ter vencido o Mundial, mas, tirando isso, foi uma etapa difícil para mim. Quero reencontrar o gozo, o gozo da minha família, dos meus filhos, dia após dia... E por isso a decisão foi um bocadinho não desistir do Barcelona», disse ainda.

Messi também confirmou que manteve vários contactos com Xavi e falou «muito pouco» com o presidente do Barça, Joan Laporta. O avançado argentino admitiu que saiu «de forma estranha» da Catalunha e gostava de se ter «despedido a bem das pessoas», como Sergio Busquets, Jordi Alba, Andres Iniesta e Xavi.

Messi confessou que, depois de ter conquistado o Mundial, procurava ir em busca de «um pouco de tranquilidade».

«Vai ser um verão longo e não quero passar de novo pelo que já passei. Preferi tomar a decisão mais cedo para acabar com isto, ficar tranquilo e pensar nas férias e no meu futuro, já planeando o que sei que vai ser possível», afirmou o jogador, que queria «sair da Europa».

«Tive ofertas de outros clubes europeus, mas nem avaliei porque a minha ideia era ir para o Barcelona e se não desse, ​​analisar, depois sair do futebol europeu e muito mais depois de ganhar o Mundial, que era o que eu precisava para encerrar a minha carreira nesta equipa, viver a Liga dos Estados Unidos de uma forma diferente e curtir muito mais o dia a dia, mas com a mesma responsabilidade de querer vencer e sempre fazer as coisas bem, mas com mais tranquilidade», frisou.

O avançado de 35 anos revelou ainda que passou várias dificuldades em Paris, sobretudo na ligação com os filhos.

«Foram dois anos em que não fui feliz, não me diverti, e isso afetou a minha vida familiar, perdi muito a vida dos meus filhos na escola. Em Barcelona ia buscá-los, aqui fi-lo muito menos, partilhei menos atividades com eles. A decisão também passa por aí, por me reencontrar, entre aspas, com a minha família, com os meus filhos, e curtir o dia a dia. Tive a sorte de conseguir tudo no futebol e agora vai um pouco além do desporto, que também me interessa, e muito, muito mais a família», sublinhou.