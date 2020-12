O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, considerou que é um privilégio poder ver Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nos relvados a jogar futebol, partilhando da visão do colega de profissão, Ronald Koeman, que vai defrontar esta terça-feira em Camp Nou, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Koeman tem razão. Seria errado dizer quem é melhor entre Messi e Cristiano [Ronaldo]. São dois fenómenos, que são espetáculo a milhões de adeptos. Só temos a agradecer-lhes», afirmou o técnico italiano, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Barcelona e Juventus, respetivamente com 15 e 12 pontos no grupo G, já estão apurados. O duelo em solo catalão (20h00) - acompanhamento ao minuto no Maisfutebol - vai decidir quem é o vencedor de grupo, sendo que a formação de Ronald Koeman tem, não só os três pontos de vantagem, como vantagem no confronto direto, por ter ganho por 2-0 em Itália.

No outro jogo, na Ucrânia, Dínamo Kiev e Ferencvaros, ambos com um ponto cada após o empate entre si na Hungria, vão decidir a vaga de relegação para a Liga Europa, via terceiro lugar.