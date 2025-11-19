Na mesma gala em que Roberto Martínez recebeu o Prémio Trajetória, Lionel Messi foi distinguido com o Prémio Valores de La Aficíon. O internacional argentino não esteve na cerimónia do jornal Sport, em Madrid, mas foram partilhadas declarações que fez em Miami.

«Passámos por tantas coisas juntos, boas e algumas não tão boas, normais ao longo de uma carreira de tantos anos, nem tudo é bonito. Mas é a minha casa, o meu lugar, o meu povo. Eu gostaria de ter feito toda a minha carreira lá sem precisar de ir para outro clube», confessou Messi, após ver um vídeo com testemunhos de adeptos catalães e que quase arrancou lágrimas ao astro argentino.

As declarações foram gravadas ainda antes do célebre regresso ao novo Camp Nou, durante a noite. «Há muito tempo que não vou a Barcelona, não vou ao estádio. Tive de deixar o clube sem me despedir das pessoas por causa do ano da pandemia, foi um ano atípico. Muitas memórias lindas... muito obrigado a todo o povo de Barcelona.»

Messi garantiu ainda que vai voltar ao Barcelona, nem que seja como um simples adepto.

«Vou estar presente no estádio como mais um adepto, seguindo a equipa, o clube e sendo mais um adepto. Por enquanto, vou ficar aqui por mais alguns anos, com certeza, mas vamos voltar para Barcelona, porque, como sempre disse, é o meu lugar, o meu lar. Temos muitas saudades, vamos voltar», rematou.