O futebolista argentino Lionel Messi afirmou que ganhar o Mundial de 2022 foi o «sonho» da sua vida e que gostaria de defender o título em campo, na edição de 2026.

Messi, que representa atualmente o Inter Miami, espera estar apto no próximo verão, para representar a Argentina na prova que se realiza de 11 de junho a 19 de julho de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México. Nessa altura, terá 39 anos.

«Vai ser espetacular. É algo extraordinário poder estar num Mundial e gostaria de estar cá [ndr: nos Estados Unidos], sentir-me bem e sentir-me parte da seleção. Vou avaliar dia a dia quando começar a próxima pré-época com o Inter Miami e ver se posso estar a 100 por cento para ser útil para o grupo, para a seleção e depois tomar uma decisão. Obviamente, estou ansioso porque é um Mundial. Viemos de vencer o último Mundial e poder defender o título em campo seria espetacular, porque é sempre um sonho jogar na seleção, especialmente em competições oficiais», disse Messi, numa entrevista à estação de televisão norte-americana NBC, recordando os sacrifícios pelos quais passou para chegar até ao título mundial de seleções em 2022, no Qatar.

«O que passei e o que percorri para conseguir isto… foi o sonho da minha vida, que se tornou realidade», afirmou, lembrando a sua família, a sua gente e o país.

Em 2022, Messi teve a sua quinta participação na prova, depois de 2006, 2010, 2014 e 2018. Antes do Mundial, ganhou a Copa América (2021). Também já ganhou, entretanto, a de 2024, além da Finalíssima (2022), prova entre os campeões da Europa e da América do Sul.

A renovação com o Inter Miami: «Sinto-me feliz»

Messi renovou contrato por três anos com o Inter Miami, até 2028, num acordo selado na última semana. O argentino diz que o fez por se sentir em boas condições, numa altura em que está a disputar os play-offs do campeonato norte-americano, a MLS.

«Sempre disse que me baseio em como estou hoje, no dia a dia, em como me sinto física e mentalmente. Senti-me muito bem durante este ano e sinto-me feliz a viver em Miami, tal como a minha família», justificou o futebolista com mais jogos disputados em Mundiais, um total de 26, mais um do que o alemão Lothar Matthaus, e quarto classificado na lista dos melhores marcadores da história da prova, com 13, apenas atrás dos também germânicos Gerd Müller (14) e o líder Miroslav Klose (16) e do brasileiro Ronaldo (15).