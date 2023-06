Apesar de estar de saída do Barcelona, Sergio Busquets confessa que gostava de ver o antigo companheiro de equipa Lionel Messi regressar aos blaugrana.

«Gostaria [que regressasse] por tudo o que já vivemos, pela pessoa que ele é, porque sei o quanto ele ama o clube. É o melhor jogador da história, do mundo e, claro, também do nosso clube. Por tudo o que ele nos deu, o que marcou na nossa época de ouro, na melhor época do clube», começou por dizer, numa entrevista ao jornal Sport, no dia em que o pai do argentino até confirmou que o filho tem vontade de regressar à Catalunha.

«O que [Messi] fez é uma barbaridade. Todos têm aquele amargo de boca pela forma como ele saiu e espero que ele tenha a despedida que merece. Tenho a certeza que terá. E acho que todos são a favor que assim seja. Não sei se será como jogador ou não, mas isso já depende exclusivamente dele», acrescentou.

Confrontado com a opinião daqueles que consideram que revolucionou a posição de médio defensivo, o antigo internacional espanhol reconhece que tem «características especiais para aquela posição», mas destaca que teve a felicidade de se cruzar com «grandes jogadores», além de se sentir «muito bem valorizado».

«Orgulho-me disso, de tudo o que já falaram sobre mim, pessoas do mundo do futebol, sejam companheiros, meus treinadores ou de outras equipas que talvez não me viram a treinar ou não me conheceram. Que todos tenham essa opinião e te valorizem tanto é a coisa mais linda que se pode levar além dos títulos. Eu tentei fazer o meu trabalho», rematou.

O médio de 34 anos, refira-se, pôs um ponto final na ligação ao Barcelona, o único clube que representou a nível sénior em toda a carreira.