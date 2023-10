Lautaro Martínez, 20.º colocado na lista da Bola de Ouro, abordou a presença assídua do compatriota Lionel Messi neste tipo de prémios e não esqueceu as batalhas que o avançado do Inter Miami travou com Cristiano Ronaldo.

«Ele [Messi] teve de partilhar esta era com Cristiano Ronaldo, caso contrário, teria vencido a Bola de Ouro 15 vezes», disse o avançado do Inter de Milão à ESPN.

Na zona mista, o «streamer» espanhol Ibai Llanos também perguntou ao jogador de 26 anos se esteve próximo de rumar ao Real Madrid no último verão.

«Estamos a falar de um clube muito importante, mas penso apenas no Inter», vincou

«Estou muito feliz lá, tenho contrato e a minha família está feliz em Milão. Esta é uma noite especial para mim, por isso agradeço ao Inter e à seleção argentina. Espero poder levar o Inter o mais alto possível em 2024 e representar a Argentina da melhor maneira. Quero ganhar títulos, é disso que se trata o desporto», acrescentou.

Lautaro Martínez leva 12 golos em 13 jogos esta temporada.