Lionel Messi pediu desculpa pela viagem não autorizada pelo PSG à Arábia Saudita, no início desta semana. Num vídeo divulgado nas redes sociais, o internacional argentino explicou por que razão decidiu ir ao Médio Oriente e garantiu ainda que vai aceitar qualquer que seja a punição que o clube lhe aplique.



«Queria fazer este vídeo, tendo em conta o que está a acontecer. Antes de tudo, peço desculpa aos meus companheiros e ao clube. Sinceramente, pensei que fôssemos ter o dia livre depois do jogo como tinha acontecido nas semanas anteriores. Tinha organizado esta viagem à Arábia Saudita, a qual já tinha cancelado anteriormente e desta vez não pude. Volto a pedir desculpa pelo que fiz e estou à espera do que o clube vai decidir», disse «La Pulga».



O PSG não emitiu qualquer comunicado sobre o tema, mas a imprensa francesa deu conta de que Lionel Messi seria suspenso por duas semanas - além de ficar com o salário congelado durante o mesmo período.



Os campeões franceses tinham, lembre-se, perdido com o Lorient no domingo passado e agendado um treino de recuperação para segunda-feira, ao qual o avançado de 35 anos não compareceu.

Com esta suspensão de duas semanas, Messi falha assim os jogos frente ao Troyes e ante o Ajaccio.