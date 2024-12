18 de dezembro de 2024 marca o segundo aniversário da final que viu a Argentina derrotar a França nas grandes penalidades no Mundial de 2022, no Catar. Nesse sentido, Lionel Messi recordou a data com uma publicação nas redes sociais ao lado do troféu.

«Amo dezembro e a época natalícia. Há dois anos, poderia ter sido um amargo último mês do ano, mas acabou por ser o melhor mês da minha carreira desportiva. E agora, todos os anos, em dezembro, esta memória vem-me à cabeça... Feliz segundo aniversário para todos vós!», disse o jogador de 36 anos no Instagram.