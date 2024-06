Apesar de terem sido companheiros de equipa no Paris Saint-Germain, são visíveis as incompatibilidades entre Lionel Messi e Kylian Mbappé. O reforço do Real Madrid afirmou recentemente que um Europeu «é mais complicado» do que um Mundial pelo conhecimento entre as seleções, mas não ficou sem resposta do argentino.

«Também disse algo antes do Mundial sobre as equipas sul-americanas. Não me recordo. Cada um dá a importância à competição que joga. O Europeu é uma competição muito importante, onde estão os melhores, mas deixa de fora campeões do mundo como Argentina, Brasil ou Uruguai. Há muitos campeões do mundo fora, como pode ser mais difícil?», começou por questionar o avançado do Inter Miami, numa entrevista à ESPN.

«No Mundial, estão as melhores equipas e por alguma coisa toda a gente quer ser campeã do mundo», rematou.