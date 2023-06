Na longa justificação que deu para rumar aos Estados Unidos, Lionel Messi garantiu que nunca recebeu uma proposta formal do Barcelona e revelou ter rejeitado ofertas economicamente mais vantajosas da liga saudita para assinar pelo Inter Miami.

«A verdade é que o tema económico nunca foi um problema para mim ou um obstáculo. Nós nem chegamos a falar sobre o contrato desta vez. Passou-se por cima de uma proposta, mas nunca uma proposta formal, escrita, assinada, porque ainda não havia nada e não sabíamos se ia ser possível ou não. Havia a intenção, mas não podíamos adiantar nada, nem falávamos formalmente sobre dinheiro. Se fosse uma questão de dinheiro, eu teria ido para a Arábia [Saudita] ou outro lugar. Parecia-me muito dinheiro e a verdade é que a minha decisão foi pelo outro lado e não pelo dinheiro», vincou o internacional argentino, numa entrevista concedida ao Mundo Deportivo e ao Sport.

«Faltavam muitas coisas. O clube, hoje, não tinha condições de confirmar a cem por cento que eu poderia voltar. E é compreensível, pela situação que o clube atravessa», afirmou ainda, relativamente ao Barcelona.

Messi também foi confrontado com a possibilidade de reencontrar Sergio Busquets ou Jordi Alba no novo Inter Miami.

«Essa é uma das outras coisas que foram ditas, que eu ia com o Busi e o Jordi para a Arábia, que já tínhamos tudo arranjado. Não, cada um olha para o seu futuro. Obviamente, eu estava ciente deles e do que eles iriam fazer, mas nunca concordamos em ir para lugar nenhum juntos. Tomei a minha decisão por mim mesmo e não sei o que eles vão fazer. Não tenho nada armado com ninguém», rematou.