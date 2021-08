A mudança de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain levou à loucura milhares de adeptos do clube francês, que se reuniram à porta do Parque dos Príncipes para esperar o ‘astro’ argentino.

«É o melhor jogador do mundo que acabou de ser contratado pelo meu clube do coração. Eu sou do Paris Saint-Germain desde pequenino e adoro o Messi, sempre quis que isto acontecesse. É um sonho realizado», disse Dylan, um jovem apoiante do PSG, em declarações à agência Lusa.

Para outros, os eventos dos últimos dias, em torno de Messi, foram uma verdadeira montanha-russa de emoções.

«O meu filho adora o Messi. Ele viu quando já estávamos aqui de férias que o Messi ia sair do Barcelona e passou o dia a chorar, depois percebemos que ele vinha para Paris e tivemos de vir aqui ao estádio. Ele conseguiu vê-lo e a emoção foi tanta que urinou um bocadinho nas calças», contou, a rir, Ramona, a mãe do pequeno Matthieu, de nove anos.

Com a chegada do novo n.º 30 do clube parisiense, muitos já exigem a conquista da Liga dos Campeões ao PSG, algo que nunca conseguiu nos 51 anos de história.

«Ele tem de nos dar a Liga dos Campeões, a Ligue 1 e a Taça de França e tudo o que houver para ganhar. Ele tem de nos fazer sonhar no campo», defendeu Larbi, nascido em Marrocos, mas residente em Lille, que se deslocou à capital francesa para ver o seu ídolo.

«O ‘Barça’ é a minha equipa do coração, mas vou apoiar também o Paris Saint-Germain. Eu nunca quis vir ver um jogo do PSG e agora de certeza que vou ver», completou Larbi.