A cumprir um período de isolamento após ter testado positivo à covid-19 na Argentina, Lionel Messi já embarcou rumo a Paris.

O avançado do PSG foi fotografado pela imprensa argentina na última madrugada no aeroporto de Rosario, juntamente com a companheira Antonela Roccuzzo.

Messi testou positivo a 26 de dezembro e, segundo o El Litoral, já obteve um resultado negativo que lhe permite sair do país. O craque argentino ficou infetado durante a estadia no país Natal, onde participou em vários eventos e festas acompanhado por várias pessoas.