A MLS anunciou, esta segunda-feira, a lista dos 35 candidatos a receberem o prémio de melhor jogador da fase regular da liga norte-americana, sendo que o destaque vai para a presença de Lionel Messi e Luis Suárez, ambos do Inter Miami. Um ex-sportinguista, Ryan Gauld (também conhecido como 'Messi escocês'), foi nomeado.

Entre bastantes desconhecidos nesta longa lista, destaque para nomes com craveira internacional como Roman Burki (St. Louis City SC) Federico Bernardeschi (Toronto FC) ou Riqui Puig (Inter Miami).

Noutro prémio, o de «estreante do ano», Petar Musa, ex-avançado do Benfica que agora joga pelo Dallas, ou Hugo Lloris, guarda-redes do LAFC, são candidatos.

Os prémios são determinados através da votação de três grupos (com o peso de um terço cada) - jogadores da MLS, equipa técnica dos clubes, membros selecionados dos meios de comunicação social.

A votação foi aberta a 7 de outubro e será concluída em 21 de outubro, logo após o final da temporada regular da MLS.

Voting is now open for MLS End-of-Year Awards! 🗳️



Find all the nominees for the 10 awards here: https://t.co/d3LRld4KHT pic.twitter.com/1jSZhIvIv2