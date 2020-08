O diretor-desportivo do Barcelona, Ramón Planes, afirmou esta quarta-feira que é intenção dos catalães manter o argentino Lionel Messi no plantel, um dia depois de ser notícia a vontade do atleta deixar Camp Nou.

Na conferência de imprensa de apresentação do futebolista português Francisco Trincão, Planes diz que o clube não contempla uma saída do número 10 no contrato e que está a ser construída uma equipa à volta dele.

«Pensamos em construir o futuro do Barcelona à volta do melhor jogador da história, como é Leo Messi. Temos que tirar todas as conclusões e a nossa ideia é essa. Nós não contemplamos nenhuma saída de Leo [Messi] a nível contratual. O que queremos é que ele fique e devemos ter por ele um enorme respeito», afirmou.

«Messi não comunicou que não vai apresentar-se nos treinos, mas qualquer comunicação ficará entre as partes e não fazemos uma transmissão do que seja falado por respeito. O nosso esforço está no diálogo», acrescentou Planes, que foi o porta-voz do clube, uma vez que o presidente Josep Maria Bartomeu não compareceu na conferência de imprensa, apesar de ter estado ao lado de Trincão na formalização do contrato e na fotografia habitual.

Planes garantiu ainda que «não há nenhuma divisão no clube» sobre Messi e que isto não se trata «de uma disputa entre Messi e o Barcelona», porque nenhuma das partes a merece. «Trabalhamos para fazer um Barcelona vencedor», acrescentou.