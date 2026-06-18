A família de Lionel Messi emitiu, esta quinta-feira, um comunicado relativamente ao estado de saúde de Jorge Messi, pai do jogador, que se encontra internado com problemas do foro cardiovascular.

Em nota oficial, a família garante que Jorge está «sob acompanhamento médico» e a recuperar «favoravelmente». No comunicado são também desmentidas algumas das versões que circularam nas últimas horas. A família admitiu ter sentido «desconforto pela falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar».

Sentiu-se, portanto, na necessidade de vir publicamente esclarecer o estado de saúde de Jorge Messi, vincando que qualquer informação que não venha da «própria família e dos seus canais correspondentes» não deve ser considerada verdadeira.

«Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade do seu ambiente não devem ser objeto de especulação nem de interesse mediático irresponsável», pode ainda ler-se.

A família de Messi agradeceu também as mensagens de «carinho» e «preocupação» recebidas. O jogador do Inter Miami, recorde-se, encontra-se neste momento a apresentar a Argentina no Mundial e não conteve as lágrimas ao marcar no jogo de estreia.

«Qualquer novidade relevante será comunicada atempadamente pela família e pelos canais adequados. Obrigado pela compreensão», concluiu.