O pai de Lionel Messi veio a público esclarecer que o futebolista argentino não tem nenhum acordo com qualquer clube, horas depois de a agência France Press ter noticiado que a mudança de Leo para a Liga saudita era «negócio fechado», citando fonte próxima das negociações.

Na rede social Instagram, o pai do jogador assegurou que Messi não tem nada «nem verbal, nem assinado, nem acordado» com nenhuma equipa.

«Não há absolutamente nada com nenhum clube para o próximo ano. A decisão nunca será tomada antes do Lionel terminar o campeonato com o PSG. Terminada a temporada, será hora de analisar, ver o que há e, então, tomar uma decisão», escreveu Jorge Sole.

«Há sempre rumores e muitos usam o nome do Lionel para ganhar notoriedade, mas a verdade é uma só e podemos garantir que não há nada com ninguém. Nem verbal, nem assinado, nem acordado, e não haverá até o final da temporada», frisou ainda.

Recorde-se que Lionel Messi termina contrato com o PSG em junho e é livre para assinar por qualquer clube.