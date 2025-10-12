David Beckham, antigo capitão de Inglaterra e um dos proprietários do Inter Miami, clube norte-americano onde atua Lionel Messi, afirmou acreditar que o jogador argentino estará presente no Mundial do próximo ano.

«Penso que o Leo [Messi] estará lá. Estou a manter os dedos cruzados para isso», confessou Beckham, em Macau, durante um evento público dedicado ao negócio do desporto.

Lionel Messi, atualmente com 38 anos, já manifestou dúvidas sobre a sua presença no certame mundial, que vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, numa inédita organização tripla, entre EUA, México e Canadá.

«Já tinha dito depois do último Mundial, que pela idade, o mais lógico é que não chegue. Já estou aqui, entusiasmado, com vontade, mas é dia a dia, jogo a jogo», afirmou o argentino, a 5 de setembro, após um encontro frente à Venezuela.

Com três participações em Mundiais, Beckham sublinhou que o torneio é «uma grande oportunidade e um momento enorme» para os EUA e atirou. «Em algum momento, os EUA terão de lutar para vencer o Mundial.»

Beckham defendeu ainda que a Inglaterra, «uma equipa jovem com um novo treinador», estará entre as favoritas e previu que as maiores estrelas do torneio sejam o francês Ousmane Dembelé e o espanhol Lamine Yamal.

A 23.ª edição do campeonato do mundo contará, pela primeira vez, com 48 seleções, sendo que o estádio do Inter Miami é um dos 16 recintos que acolhe partidas da fase final.