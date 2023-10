O Inter Miami, pelo quarto jogo consecutivo sem Lionel Messi e Jordi Alba, somou o quarto jogo sem vencer: na noite de quarta-feira, perdeu por 4-1 ante o Chicago Fire, para a liga norte-americana (MLS).

Xherdan Shaqiri (49m, 73m) e Maren Haile-Selassie (62m, 65m) bisaram para o Chicago Fire, enquanto Josef Martínez marcou, de penálti, aos 53 minutos, o único golo do Inter Miami.

Com este resultado, o Inter Miami complica as contas do acesso ao playoff, que já não conseguirá de forma direta através de um dos sete primeiros lugares.

O Inter ocupa a 14.ª e penúltima posição do grupo Este, com 33 pontos, a sete do Chicago Fire (8.º com 40) e a cinco do CF Montreal (9.º com 38), equipas em posição de acesso à disputa de eliminatória para aceder ao playoff. Porém, tem menos um jogo realizado.