Lionel Messi ficou, surpreendentemente, fora da lista da seleção argentina para os próximos compromissos da equipa. O jogador do Inter Miami estava nomeado na lista de 33 pré-convocados e ficou de fora da lista final de 26.

Segundo a imprensa internacional, o argentino saiu lesionado do último duelo do Inter Miami, na madrugada desta segunda-feira. Até marcou, diante do Atlanta United.

A Argentina defronta Uruguai e Brasil em jogos de apuramento para o Mundial 2026. Nicolás Otamendi, do Benfica, é o único atleta a atuar em Portugal na lista.

Benjamin Domínguez e Santiago Castro, ambos do Bolonha, estrearam-se nos convocados de Lionel Scaloni. Maximo Perrone, do Como, também se estreia nas opções.

📋 This is the final squad list called up by Lionel Scaloni for the upcoming matches against Uruguay and Brazil in the 2026 World Cup Qualifiers! 📝 pic.twitter.com/j34xzALRDY