Lembra-se da fotografia icónica de Lionel Messi a erguer o troféu do Mundial, durante a volta olímpica, que bateu o recorde de «likes» no Instagram? Ora, na verdade, a taça que o astro argentino tinha nas mãos era uma réplica e não a original da FIFA, que havia erguido momentos antes no palco do relvado do Estádio Lusail.

Este troféu trata-se de uma réplica que um casal de adeptos de Buenos Aires trouxe para Doha.

Durante os festejos, a taça foi parar ao relvado e acabou nas mãos de Messi, que a agarrou como uma criança segura um brinquedo. Quem alertou o avançado do Paris Saint-Germain foi o colega Ángel Di María.

O momento do diálogo entre os dois futebolistas foi captado pelo fotógrafo Fernando de la Orden, dos jornais Clarín e Olé. No Instagram, publicou alguns dos registos fotográficos da festa e explicou-os, elucidando sobre o que se tinha passado.

«Ángel Di María conta a Leo Messi que a taça que ele ergueu à frente dos adeptos era uma réplica falsa e que ele é que tinha a da FIFA; Leo anda com a taça emprestada; a pessoa próxima aos jogadores que pediu a taça aos adeptos entrega-a ao Rodrigo de Paul; Victoria, a menina que fotografei na bancada e foi o elo com os donos da taça; toda a família quando os entrevistámos», escreveu.

O Clarín, diga-se, visitou mesmo a casa do casal, Paula e o marido, que vivem em La Plata, a 60 quilómetros de Buenos Aires.

«Antes do Mundial, contactámos pessoas que se dedicam a fazer taças e demoraram seis meses para fazer. Tem o peso do original, é feito com resina e quartzo por dentro e banhado com uma tinta dourada. Tem alguns detalhes, marcas e relevos que não são parecidos, mas a diferença é mínima», contaram.

«A ideia era que os jogadores pudessem assinar, mas no final a taça entrou em campo três vezes. A primeira, porque foi tirada por um parente do Paredes e ele assinou. Na segunda vez ,eles pediram e foram 45 minutos, foi de um jogador para outro, de um familiar para outro, e eles tiraram fotos. Nas bancadas disseram-me: 'perdeste a taça'. Gritei a um par de jogadores: 'se virem a taça que o Paredes tem, é nossa'. E, no final, trouxe-a o Lautaro Martínez, que também a assinou. O pessoal da FIFA veio lá e pediu para confirmarmos que não era o original», explicou.

O troféu que Messi recebeu das mãos de Gianni Infantino, note-se, é o original, mas depois da cerimónia é entregue outra taça ao campeão do mundo de forma a que a verdadeira regresse à sede da FIFA. Ora, entre estas trocas, gerou-se toda a confusão.

Durante mais de meia hora, por isso, pelo menos duas Taças estiveram no relvado, a original e a réplica, uma em cada baliza, onde os jogadores argentinos comemoraram.