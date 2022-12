O antigo futebolista argentino Jorge Valdano, campeão do mundo de seleções em 1986 pela Argentina, tal como agora Lionel Messi em 2022, revelou que o jogador do Paris Saint-Germain lhe disse ter deixado no ar a possibilidade de alinhar no Mundial em 2026.

«Nunca o vi tão relaxado, nem tão maduro. Teve mais pressão do que em toda a sua vida e nunca esteve tão solto. Ajudou terem ganho a Copa América no Maracanã, algo que libertou o Messi, tirando-lhe um peso de cima», começou por dizer, em declarações à COPE, publicadas na segunda-feira.

«Neste Mundial não correu muito e foi determinante. Quando o entrevistei antes do Mundial, longe das câmaras, disse-lhe que ele ia jogar cinco Mundiais e que nenhum futebolista tinha jogado seis. E ele disse-me: “se sou campeão do Mundo, mantenho a camisola vestida até ao Mundial seguinte”. Vamos ver se é capaz. O futebol já demonstrou que é praticamente impossível jogar seis Mundiais», referiu.

Messi já participou nos Mundiais de 2022, 2018, 2014, 2010 e 2006. Durante o Mundial 2026, Messi completará 39 anos.

Após a conquista no Qatar, Messi garantiu a continuidade na seleção, mas não esclarecendo até quando.

Dias antes da final, Messi tinha adiantado, porém, que a final contra a França seria o seu último jogo em Mundiais. A dúvida permanece.