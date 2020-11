A estreia de Lionel Messi pela equipa principal do Barcelona foi há 17 anos, na inauguração do Estádio do Dragão, na vitória do FC Porto ante os catalães, por 2-0.

A 16 de novembro de 2003, aquele que seria um dia simbólico e histórico para a cidade do Porto e para o clube português, tornou-se também naquele que lançou um dos melhores futebolistas de sempre.

Messi entrou para o lugar de Fernando Navarro ao minuto 71 de jogo, lançado pelo treinador Frank Rijkaard. Vestiu a camisola 14 dos espanhóis.

Recorde a estreia de Messi, num jogo que teve golos de Derlei e Hugo Almeida.