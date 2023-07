Se Lionel Messi é o melhor futebolista de todos os tempos pode ser motivo para debate, para os adeptos do Inter Miami não há dúvida: o argentino é o GOAT.

E como, em inglês, «goat» é «cabra», os adeptos não fizeram por menos. Momentos antes da apresentação de Messi no clube da MLS, houve quem trouxesse um animal para o estádio de forma a mostrar o apoio ao jogador argentino.

A cabra, que apareceu com dois lenços com as cores rosa e preto, foi a maior atração para os adeptos e colecionou fotografias.

Ora veja: