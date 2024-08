Nem Lionel Messi escapa às ações dos ativistas do clima. Na última noite, o grupo «Futuro Vegetal» invadiu a casa do internacional argentino em Ibiza e pintou as paredes da fachada com tinta vermelha e preta.

Os ativistas tinham uma bandeira onde era possível ler: «Ajude o Planeta - Coma os Ricos - Abolir a Polícia».

O grupo ambientalista tem atuado em resposta ao governo espanhol, que no entender dos ativistas não tem colocado em prática medidas para reduzir o impacto da crise climática.

Numa publicação na rede social Instagram, o «Futuro Vegetal» alega que a mansão de Messi «é uma construção ilegal», que o jogador «adquiriu pelo exorbitante número de 11 milhões de euros».