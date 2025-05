O Inter Miami, de Lionel Messi, continua em crise. A formação da Flórida soma apenas uma vitória nos últimos seis jogos e, na madrugada passada, empatou a três golos na visita aos San Jose Earthquakes, a contar para a Major League Soccer (MLS).

O jogo até começou bem para o Inter Miami, que se adiantou logo no primeiro minuto, por Maximiliano Falcón. Contudo, os anfitriões deram a volta ao marcador com golos do ex-Benfica Cristián Arango (3m) e de Beau Leroux (37m).

Tadeo Allende ainda fez o 2-2 aos 44 minutos, contudo, Ian Harkes colocou a equipa da Califórnia novamente em vantagem em tempo de descontos da primeira parte.

Já no segundo tempo, o bis de Allende (52m) serviu para o Inter Miami alcançar o empate.

Após o apito final, Lionel Messi estava visivelmente insatisfeito. O internacional argentino ficou a protestar uma alegada falta não assinalada à entrada da área e protestou com o árbitro.

Messi viu cartão amarelo, continuou a reclamar com o dedo apontado ao árbitro e até foi acalmado por Bruce Arena, treinador da equipa adversária, que tirou o avançado do Inter Miami do centro do terreno, para evitar que a confusão subisse de tom.