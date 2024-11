Ficou para a história do Mundial 2022. Lionel Messi teve uma troca de palavras mais acesa com Wout Weghorst, avançado neerlandês, durante uma entrevista pós-jogo.

Ao notar que Weghorst estava a olhar para ele (segundo o neerlandês, este queria apenas a camisola da lenda argentina), Messi respondeu com «que mirás bobo?», - «para onde estás a olhar, palhaço?», em português.

Agora, dois anos depois, Messi usou uma variante dessa interjeição. Ao ser empurrado por Carlos Zambrano, um dos mais experientes da seleção do Perú, no duelo com a Argentina na madrugada desta quarta-feira, Messi atirou: «Que haces bobo?» - «O estás a fazer, palhaço?».

Tudo isto aconteceu num jogo ganho pela Argentina por 1-0, nas eliminatórias para o Mundial 2026. Um jogo polémico, em que Paolo Guerrero, do Perú, disse no final do jogo que se pusessem «um dedo» em Lionel Messi, o árbitro apitava falta.