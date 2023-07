O futebolista internacional argentino Lionel Messi estreou-se na noite de sexta-feira pelo Inter Miami e fê-lo em grande, marcando, de livre direto, na compensação, aos 90+4m, o golo da vitória por 2-1 no duelo ante os mexicanos do Cruz Azul, a contar para a Leagues Cup.

Messi começou no banco e entrou para o lugar de Benjamin Cremaschi, na segunda parte, aos 54 minutos, no Estádio DRV PNK, em Fort Laudardale, casa emprestada do Inter Miami.

Robert Taylor deu vantagem ao Inter Miami aos 44 minutos e, já na segunda parte, Uriel Antuna fez o empate aos 65 minutos. Depois, apareceu Lionel Messi, a decidir o duelo com um livre direto em zona frontal.

«Foi um jogo muito bom da nossa parte. Queríamos começar assim, dando uma vitória a estas pessoas. Obrigado a todos os que estiveram presentes. Sabíamos que era importante começar este campeonato a vencer e felizmente conseguimos fazê-lo no final», disse Messi, em declarações à Apple TV+, após a partida, presenciada por cerca de 21 mil espetadores.

«É um filme que já vimos antes. É comum para ele. Pareceu absolutamente normal, mas não é... estamos a falar do GOAT [ndr: melhor de todos os tempos]», referiu, por seu turno, o treinador Tata Martino.

Messi alinhou com a braçadeira de capitão e o número 10 na camisola, tendo entrado em campo ao mesmo tempo do que o espanhol Sergio Busquets, também reforço do Inter Miami.

Esta jornada deu início Leagues Cup, um novo torneio em que competem todas as equipas da Major League Soccer (MLS), o principal campeonato de futebol dos Estados Unidos, e da Liga MX, primeira divisão mexicana de futebol.