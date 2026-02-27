A presença de figuras da modalidade como Messi causa sempre bastante entusiasmo aos adeptos de futebol. Desta vez não foi diferente, embora possa ter chegado a um nível de caricato.

O Inter Miami, de Lionel Messi, realizou um jogo de treino com o Independiente del Valle, do Equador, em Bayamón, Porto Rico. Foi mesmo o argentino quem decidiu o encontro. Acabou, inclusive, por ser derrubado por um adepto que invadiu campo... mas já lá vamos.

No que toca ao jogo, Messi até começou no banco de suplentes. Viu, portanto, Santiago Morale a colocar o Inter Miami na liderança aos 15 minutos de jogos. Logo no minuto seguinte, Patrik Mercado marcou para a formação equatoriana e voltou a colocar tudo igual.

Com tudo empatado, Messi entrou em campo e decidiu, através de uma grande penalidade. O ex-Barcelona não desperdiçou da marca dos onzes metros e faturou o golo que daria o triunfo à formação norte-americana (69m).

Pois bem, o espetáculo começa a seguir. Perto do minuto 90, vários adeptos decidem invadir o relvado. Há alguns que aproveitam para tirar foto Messi. Até que um outro adepto se dirige ao argentino e, na tentativa de abraçá-lo, acaba por derrubá-lo.

Ora veja o momento icónico: