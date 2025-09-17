VÍDEO: Messi e Alba marcam e assistem na vitória do Inter Miami
Triunfo por 3-1 ante o Seattle Sounders na MLS
O Inter Miami recebeu e venceu o Seattle Sounders por 3-1, na madrugada desta quarta-feira (noite de terça-feira nos EUA), em jogo da fase regular da Major League Soccer (MLS), com Lionel Messi e Jordi Alba em destaque, com um golo e uma assistência cada um.
O espanhol e o argentino construíram diretamente o 1-0 e o 2-0, respetivamente aos 12 e aos 41 minutos, o primeiro com assistência do argentino para o golo do espanhol e, no 2-0, com inversão de papéis.
Na segunda parte, Ian Fray fez o 3-0 para o Inter Miami aos 52 minutos. Obed Vargas reduziu a desvantagem do Seattle Sounders ao minuto 69, para o 3-1 final no marcador.
Messi chega aos 20 golos na MLS, em 21 jogos, tendo ainda dez assistências no campeonato. No total da época, entre MLS, Mundial de Clubes, Leagues Cup e Liga dos Campeões da CONCACAF, leva 33 jogos, 28 golos e 12 assistências.
Na classificação do grupo Oeste, o Inter Miami é quinto classificado entre 15 clubes, com 49 pontos.
Os golos do jogo: