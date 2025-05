O Inter Miami deslocou-se ao terreno do Philadelphia Union, líder da Conferência Este, tendo empatado 3-3, na madrugada deste domingo, dando continuidade a uma série de jogos sem vencer - são já quatro.

A equipa orientada por Javier Mascherano contou com todos os «pesos pesados». Sérgio Busquets, Jordi Alba, Lionel Messi e Luis Suárez começaram todos de início, mas ao intervalo já se viam a perder por 2-0. Quinn Sullivan (7m) inaugurou o marcador com um grande golo na sequência de um canto. Tai Baribo (44m) aproveitou um mau alívio do Inter Miami e dilatou a vantagem para dois golos.

A resposta da formação de Miami surgiria aos 60 minutos: Tadeo Allende aproveitou um cruzamento teleguiado para cabecear para o 2-1. O Philadelphia Union voltaria a dilatar a vantagem para dois golos, numa jogada em que Tai Baribo bisou depois de aparecer sozinho ao segundo poste para finaliza (73m).

Quando tudo estava encaminhado para mais um desaire, Lionel Messi apareceu. De livre direto em zona central à entrada da área, aos 87 minutos, o argentino carimbou mais um belo golo na sua carreira. Já em tempo dee compensação, foi dos pés de Messi que surgiu a assistência para o golo do empate. Numa bela triangulação, o argentino serviu o antigo jogador do Cas Pia, Telasco Segovia, que anotou mais um grande golo, com o esférico a entrar no canto superior direito (90+5m).

Com este empate, o Inter Miami encontra-se em sexto lugar na Conferência Este, em lugar de playoffs, com 23 pontos. O Philadelphia Union mantem-se líder da mesma conferência, com 30 pontos, embora à mercê do FC Cincinnati, que tem 29 pontos e menos um jogo.