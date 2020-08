Entre a expectativa sobre o futuro do Barcelona, nomeadamente acerca do dos futebolistas Lionel Messi e Luis Suárez, os dois jogadores jantaram juntos na noite de quarta-feira, num restaurante luxuoso da cidade condal.

O encontro, relevante face aos últimos acontecimentos, foi captado pelo programa ‘El Chiringuito de Jugones’, com imagens do argentino e do uruguaio pelas 00h15 (hora portuguesa), a saírem do parque de estacionamento do local, conduzindo os respetivos carros, depois do jantar. De acordo com o mesmo programa, o encontro iniciou-se pelas 20h30 (hora portuguesa).

Estas foram as primeiras imagens de Messi depois das notícias que dão conta da vontade expressa do argentino em deixar o Barcelona. Ao mesmo tempo, paira a possibilidade de Suárez também não entrar nos planos de renovação do plantel para a direção e para a equipa técnica liderada por Ronald Koeman.

Numa entrevista recente, o avançado afirmou, ao El País, que devem falar consigo caso o Barcelona queira prescindir dos seus serviços. As palavras surgiram depois do presidente do clube da Catalunha, Josep María Bartomeu - sobre o qual aumentaram as críticas e os protestos nos últimos dias - não ter incluído Suárez entre os jogadores indispensáveis para o futuro.