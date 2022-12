Lionel Messi continua em festa enquanto goza os últimos dias em Rosario, a sua cidade natal.

Na última noite, o jogador argentino marcou presença no 15.º aniversário da sobrinha e teve muitas dificuldades para entrar no espaço onde decorria a festa, dado o «mar de gente» que fez questão de saudar o capitão da albiceleste, após a conquista do Mundial.

Messi chegou de carro acompanhado pela companheira Antonella e os filhos e deparou-se com uma multidão em êxtase, tendo de seguir em marcha lenta, enquanto os fãs o filmavam e entoavam cânticos de apoio.

O argentino ainda esboçou um sorriso e, já na festa, dançou ao ritmo do célebre cântico «Muchachos».

O treinador do Paris Saint-Germain, Christopher Galtier, já confirmou que Messi vai regressar aos treinos nos primeiros dias de janeiro.