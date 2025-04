Na madrugada desta quinta-feira, Lionel Messi liderou o Inter Miami à meia-final da Liga dos Campeões da CONCACAF.

O internacional argentino esteve em destaque na segunda mão ao bisar e apontou uma assistência na reviravolta sobre o Los Angeles FC. Depois de perder na primeira mão pela margem mínima, a equipa de Miami conseguiu dar a volta ao resultado e apurou-se com o agregado de 3-2.

O Los Angeles FC começou melhor e abriu o marcador logo aos nove minutos, através de Aaron Long e aumentou a vantagem no agregado para 2-0. Porém, o inevitável Messi apareceu e resolveu a partida.

Aos 31 minutos minutos viu um golo anulado, mas logo de seguida (35m) fez o primeiro do Inter Miami, com um remate de pé esquerdo sem hipóteses para o guarda-redes.

Na segunda parte, aos 61 minutos, o capitão argentino voltou a aparecer e assistiu para o jovem Noah Allen.

Por fim, aos 84 minutos, Messi beneficiou de uma grande penalidade e fez o terceiro do Inter Miami, concluíndo a reviravolta no marcador e no agregado da eliminatória.

Com este resultado, a equipa de Miami segue para as meias-finais da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Vancouver Whitecaps.