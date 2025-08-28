VÍDEO: Messi regressa com bis e leva Inter Miami à final da Leagues Cup
Inter Miami esteve a perder com o Orlando City até aos 77 minutos, mas venceu por 3-1
Lionel Messi tinha falhado os dois últimos jogos do Inter Miami por lesão e estava em dúvida para o encontro com o Orlando City, mas não só foi totalista, como anotou um bis e guiou a equipa da Flórida à final da Leagues Cup.
O Inter Miami até foi para intervalo a perder, graças a um golo de Marco Pasalic já em tempo de descontos da primeira parte. No entanto, tudo mudou no último quarto de hora da partida. David Brekalo viu o segundo cartão amarelo e Messi empatou a partida, de penálti.
Já a dois minutos dos 90, após uma boa combinação com Jordi Alba, o argentino completou a reviravolta no marcador.
O ex-Casa Pia Telasco Segovia selou as contas do jogo no primeiro minuto de compensação, a passe de Luis Suárez.
Na final, o Inter Miami vai defrontar os Seattle Sounders, que bateram os Los Angeles Galaxy por 2-0.
Messi, recorde-se, já venceu a Leagues Cup – que reúne clubes mexicanos e da MLS – em 2023, na época de estreia no clube.