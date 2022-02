O Paris Saint-Germain recebeu e venceu o Saint-Étienne por 3-1, em jogo da 26.ª jornada da primeira liga francesa, num resultado que ficou fechado com um golo do internacional português Danilo Pereira.

O médio ex-FC Porto até errou no lance que deu vantagem aos visitantes, aos 16 minutos, quando perdeu a bola para o remate certeiro de Bouanga. Porém, seria mais feliz já na segunda parte, aos 52 minutos, fechando o resultado em 3-1 após um cruzamento de Mbappé.

Pelo meio, o internacional francês foi servido duas vezes pela genialidade e inteligência de Lionel Messi: Mbappé fez o 1-1 aos 42 minutos, a passe do argentino, igualando antes do intervalo. Logo após o recomeço fez o 2-1 ao minuto 47.

Danilo fez os 90 minutos, enquanto Nuno Mendes, titular, saiu aos 81 minutos para a entrada de Bernat.

Com este resultado, o PSG responde da melhor forma à derrota de há uma semana ante o Nantes e lidera com 62 pontos, reforçando o primeiro lugar porque no outro jogo do dia, o vice-líder Nice empatou com o Estrasburgo (0-0) e tem 46 pontos, agora menos 16 do que os parisienses. O Saint-Étienne é 16.º, com 22 pontos à condição, tendo todas as quatro equipas abaixo de si menos um ponto e também menos um jogo: Troyes, Lorient, Metz e Bordéus.