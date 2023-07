A estreia do futebolista argentino Lionel Messi pelo Inter Miami foi presenciada por cerca de 21 mil espetadores e, entre os olhos nas bancadas, estavam os do basquetebolista LeBron James, da antiga tenista Serena Williams, ou de um dos donos do clube, o antigo futebolista David Beckham.

Messi marcou o golo da vitória ante o Cruz Azul aos 90+4m e o momento levou o público ao rubro nas bancadas e LeBron, Serena e Beckham não esconderam as emoções.

LeBron, que antes do encontro já tinha partilhado alguns segundos com Messi, num abraço prolongado, recorreu à rede social Twitter para apelidar de «incrível» o momento do golo. Já Serena surgiu nas imagens da transmissão do encontro visivelmente surpreendida no lance do golo e, ali bem perto, ao seu lado, Beckham também evidenciou felicidade pelo momento.

As reações de LeBron, Serena e Beckham:

De resto, LeBron e Serena também quiseram registar o momento da entrada de Messi em campo, aos 54 minutos, num encontro em que também tiveram a seu lado, na bancada, a modelo, atriz e influenciadora norte-americana Kim Kardashian.

Será que o Messi tá com moral?! Simplesmente o Lebron James e a Serena Williams tirando foto na hora que o cara ia entrar para a estreia dele pelo Inter Miami! pic.twitter.com/QOWuZTaWiN — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) July 22, 2023

Na bancada também esteve Darren Watkins Jr, mais conhecido por Speed, youtuber e rapper norte-americano que vibrou com o golo de Messi, cerca de um mês depois de ter conhecido outro ídolo ao vivo, o português Cristiano Ronaldo, na noite do Portugal-Bósnia no Estádio da Luz.

O abraço de LeBron e Messi e a reação de «Speed»: