Numa altura em que a imprensa espanhola dá conta de reuniões entre o pai de Lionel Messi e o presidente do Barcelona, Joan Laporta, o treinador Xavi foi mais uma vez confrontado com o possível regresso do argentino a Camp Nou na próxima época.

«Nada a acrescentar. Já disse que esta é a casa dele e as portas estão abertas. Ele é um amigo e estamos em contacto permanente. Dependerá muito dele, do que ele quer fazer no futuro, de como cabe no clube. Esta é a sua casa», disse Xavi na antevisão ao jogo com o Manchester United.

«Se encaixaria na minha equipa? O melhor jogador de futebol do mundo e a história encaixam sempre», atirou.

Recorde-se que Messi, que cumpre a segunda temporada no Paris Saint-Germain, termina contrato já no próximo verão.