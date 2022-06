Aos 39 anos, o ex-FC Porto Lisandro López ainda não perdeu a intensidade de outrora.

Neste domingo, o avançado capitaneou o Sarmiento de Junín e deu uma prova de liderança diante do Platense. Mesmo atuando em posições adiantadas do terreno, ‘Licha’ protagonizou um momento de compromisso e ótima recuperação defensiva, ao efetuar dois desarmes seguidos sobre adversários. Recuperada a bola, levantou a cabeça e saiu a jogar com clarividência.