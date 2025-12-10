Os detratores de Arne Slot tiveram uma má noite nesta terça-feira. Num jogo de grande pressão pelo momento negativo do clube, o Liverpool venceu fora de casa o Inter de Milão por 1-0.

Um golo de grande penalidade de Dominik Szobozslai, nos instantes finais, foi o suficiente para bater a equipa italiana no Giuseppe Meazza. Nos últimos cinco jogos, tinham vencido apenas uma vez. Com este triunfo, Arne Slot ganha algum fôlego no comando da equipa.

No final do jogo, ouviram-se cânticos dos adeptos do Liverpool a entoar o nome do treinador, que tem sido bastante contestado. O técnico agradeceu no final do jogo, após perguntas do jornalistas.

«Isso significa muito para mim, mas como disse ontem, o mais importante não sou eu. O facto de termos o apoio dos adeptos nestas situações mais difíceis quer dizer que temos todos lutamos uns pelos outros. Foi isso que os adeptos e jogadores mostraram», afirmou.

O técnico enalteceu ainda a exibição do muito criticado Ibrahima Konaté, dizendo que «não se lembra de um erro» do defesa. Além disso, encerrou a discussão sobre Mohamed Salah desta forma: «Hoje só devemos falar sobre os jogadores que estão cá.»