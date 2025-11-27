Arne Slot não esconde a surpresa pelo momento horrível de forma do Liverpool, campeão inglês em título, que voltou a perder nesta quarta-feira. Desta vez, contra o PSV, por 4-1, em Anfield Road, na quinta jornada da Champions.

Com nove jogos perdidos nos últimos 12, começam a consolidar-se as questões em torno do futuro do treinador. Arne Slot diz estar «chocado» com o que viu.

«É um choque para todos. Para os jogadores, jornalistas, para mim... é tudo muito inesperado se olharmos para a qualidade que temos apresentado», começou por analisar na conferência de imprensa posterior ao jogo.

«Se foi falta de confiança? Penso que não, olhando para a primeira parte. Claro que é difícil reagir a um golo precoce, mas criámos chances e mantivemo-los no seu meio-campo. Depois do 2-1, vi-os a criar chances na mesma. Mas no fim do jogo, acho que o 3-1 e o 4-1 afetou um ou dois jogadores», apontou.

O Liverpool é 12.º na tabela da Premier League e 13.º na Liga dos Campeões.