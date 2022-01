O Liverpool informou que Alisson Becker, Roberto Firmino e Joel Matip tiveram resultados «suspeitos positivos» à covid-19 e vão falhar o encontro deste domingo, diante do Chelsea.

Os três jogadores juntam-se, assim, ao técnico Jurgen Klopp, que já estava isolado desde sábado.

Todos os outros resultados foram negativos, informaram os reds.

