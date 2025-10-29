O Liverpool continua em crise de resultados e foi eliminado da Taça da Liga inglesa na noite desta quarta-feira, com estrondo, ao perder em casa ante o Crystal Palace, por 3-0, em jogo dos oitavos de final da competição.

Os «Eagles», que já tinham ganho a Supertaça inglesa na abertura da época ao Liverpool, no desempate por penáltis, além de terem iniciado a sequência de derrotas recente dos «Reds», levaram a melhor pela terceira vez contra o campeão inglês. Desta feita em Anfield, onde dois golos de Ismaila Sarr, a fechar a primeira parte – aos 41 e 45 minutos – começaram por fazer a diferença no marcador, antes de Yéremy Pino fechar as contas, com o 3-0 ao minuto 87.

A equipa treinada por Arne Slot não conseguiu contrariar a desvantagem e sofreu a sexta derrota nos últimos sete jogos oficiais, a segunda consecutiva depois de perder na visita ao Brentford, para a Premier League. Antes, já tinha perdido na receção ao Manchester United e na visita ao Chelsea (ambos os jogos para a liga) e na deslocação ao Galatasaray (para a Liga dos Campeões), numa sequência que começou com a tal derrota na visita ao Palace, para a liga. Pelo meio, só houve a goleada conseguida na visita ao Eintracht Frankfurt, para a Champions.

Para piorar a noite, o jovem Amara Nallo, de 18 anos, que fez o seu primeiro jogo pela equipa principal esta época (já se tinha estreado em 2024/25 com um jogo), foi expulso ao minuto 79, com vermelho direto. Durou 12 minutos em campo, depois de ter entrado aos 67. Curiosamente, Niallo já tinha sido expulso na estreia em 2024/25, na derrota por 3-2 ante o PSV Eindhoven, para a Liga dos Campeões. Jogou, nessa partida... quatro minutos!

À mesma hora, o Arsenal recebeu e venceu o Brighton (2-0), garantindo a qualificação para os quartos de final.

No Emirates, os golos da equipa treinada por Mikel Arteta foram marcados na segunda parte. Ethan Nwaneri fez o 1-0 ao minuto 58 e Bukayo Saka apontou o 2-0, ao minuto 76.