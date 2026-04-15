O futebolista do Liverpool, Alexis Mac Allister, reconheceu, após a eliminação na Liga dos Campeões ante o Paris Saint-Germain, que está a ser «uma época difícil e desafiante» para a equipa, mas recusou atribuir como única «desculpa» a morte do futebolista português Diogo Jota, a 3 de julho, antes do arranque de 2025/26.

«Foi uma temporada difícil e desafiante para nós. Se me perguntasse no início da época o que esperava, diria que esta equipa estava para lutar e ganhar competições mas, lamentavelmente, não aconteceu. É continuar a trabalhar, este ano não demonstra o que é o clube», disse, em declarações à SportTV, após a derrota caseira ante o PSG, por 2-0, respondendo depois ao ser questionado se Diogo Jota é um dos motivos.

«É claro que recordamos o Diogo Jota e foi uma fase complicada, mas não o podemos usar como desculpa. Não acredito que tenha sido por isso que este ano foi tão complicado para nós», afirmou o internacional argentino, que falou também do jogo.

«Foi um jogo diferente do da primeira mão, fomos mais agressivos, tivemos oportunidades, mas jogámos contra a melhor equipa do mundo e parabéns ao adversário», referiu.

Eliminado dos quartos de final da Champions, o Liverpool começou por perder a Supertaça para o Crystal Palace em agosto, está no quinto lugar da Premier League e, nas taças internas, foi eliminado pelo Crystal Palace nos oitavos de final da Taça da Liga e pelo Manchester City na Taça de Inglaterra.