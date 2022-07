Luis Díaz trocou o FC Porto pelo Liverpool em janeiro deste ano. Pep Lijnders revelou, no seu livro chamado «our identity is intensity» explicou a contratação do colombiano, jogador que já tinha tudo acordado com o Tottenham.



«Estava nas férias na neve com a minha mulher quando, durante o jantar, o diretor desportivo [ndr: Julian Ward] telefona e diz: 'Tu e Jurgen têm de falar com Luis Díaz daqui a cinco minutos. Acabámos de chegar a acordo com o FC Porto, mas Tottenham também tem um acordo com eles'», começa por contar o neerlandês, ex-treinador da formação do FC Porto no seu livro.



«Juntei-me à chamada quando o Jurgen estava a explicar ao Díaz como é que este iria encaixar no nosso estilo e de que forma o iríamos ajudar. Ele disse ao Luis: 'Vais ouvir este tipo muitas vezes'. Eu acrescentei: 'Mas, explicarei as coisas com mais calma do que o Sérgio Conceição'», lê-se ainda nesse excerto da publicação.



Certo é que Díaz acabou por mudar de ideias e assinou mesmo pelo Liverpool. Desde janeiro, o internacional cafetero marcou seis golos e fez quatro assistências em 26 encontros pelos «reds».