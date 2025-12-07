Federação do Egito sai em defesa de Salah e usa... lema do Liverpool
Egípcio está em rota de colisão com os «reds», mas recebe apoio dos compatriotas antes do CAN
Egípcio está em rota de colisão com os «reds», mas recebe apoio dos compatriotas antes do CAN
Mohamed Salah queixou-se da falta de apoio que sente no Liverpool, mas o mesmo não poderá dizer da Federação do Egito. Numa mensagem partilhada nas redes sociais, a federação do país usou o lema dos «reds» para vincar que está ao seu lado.
«Nunca caminharás sozinho. Serás sempre o melhor», lê-se na descrição (em árabe) de uma fotografia de Salah, que é tido como «O Rei egípcio».
لن تسير وحدك 🇪🇬👑
أنت دائمًا الأفضل ❤️ pic.twitter.com/D4PuIoN0jn
— EFA.eg (@EFA) December 7, 2025
Também nas redes sociais, o selecionador Hossam Hassan fez questão de manifestar todo o apoio a Salah e partilhou uma fotografia ao lado do esquerdino. «Sempre um símbolo de determinação e força.»
A onda de solidariedade estendeu-se a vários jogadores egípcios, que partilharam uma publicação do compatriota com os troféus que conquistou na temporada passada em Anfield e o descreveram como uma «lenda».
Egypt national team players are backing Mohamed Salah. pic.twitter.com/hcN5h1mLup— Nuna (@NaiiLFC) December 7, 2025
Recorde-se que Salah participou apenas num dos últimos três jogos do Liverpool. No sábado, o avançado dos «reds» ficou no banco no empate com o Leeds (3-3) e, após a partida, veio falar aos jornalistas para lamentar a situação e confessar que já não tem qualquer relação com o treinador Arne Slot. Prestes a participar no CAN com a seleção do Egito, Salah deixou o futuro em aberto.