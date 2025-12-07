Mohamed Salah queixou-se da falta de apoio que sente no Liverpool, mas o mesmo não poderá dizer da Federação do Egito. Numa mensagem partilhada nas redes sociais, a federação do país usou o lema dos «reds» para vincar que está ao seu lado.

«Nunca caminharás sozinho. Serás sempre o melhor», lê-se na descrição (em árabe) de uma fotografia de Salah, que é tido como «O Rei egípcio».

لن تسير وحدك 🇪🇬👑

أنت دائمًا الأفضل ❤️ pic.twitter.com/D4PuIoN0jn — EFA.eg (@EFA) December 7, 2025

Também nas redes sociais, o selecionador Hossam Hassan fez questão de manifestar todo o apoio a Salah e partilhou uma fotografia ao lado do esquerdino. «Sempre um símbolo de determinação e força.»

A onda de solidariedade estendeu-se a vários jogadores egípcios, que partilharam uma publicação do compatriota com os troféus que conquistou na temporada passada em Anfield e o descreveram como uma «lenda».

Egypt national team players are backing Mohamed Salah. pic.twitter.com/hcN5h1mLup — Nuna (@NaiiLFC) December 7, 2025

Recorde-se que Salah participou apenas num dos últimos três jogos do Liverpool. No sábado, o avançado dos «reds» ficou no banco no empate com o Leeds (3-3) e, após a partida, veio falar aos jornalistas para lamentar a situação e confessar que já não tem qualquer relação com o treinador Arne Slot. Prestes a participar no CAN com a seleção do Egito, Salah deixou o futuro em aberto.