O campeão europeu Liverpool saiu derrotado do Wanda Metropolitano esta terça-feira, no palco que foi de festa na Liga dos Campeões da época passada. No final do jogo, o lateral-esquerdo dos reds, Andy Robertson, mostrou-se confiante na reviravolta.

«Eles festejaram como se tivessem passado, depois do jogo. Ainda vão a Anfield e nós sabemos que os nossos adeptos vão estar lá», afirmou o escocês, em declarações à BT Sport, lançando o duelo marcado para 11 de março.

Um golo de Saúl Ñíguez, na primeira parte, deu a vitória por 1-0 ao Atlético de Madrid ante a equipa de Jurgen Klopp.

«O canto teve um ressalto, foi no limite, mas estava em jogo. Demos-lhes o melhor começo e isso colocou os adeptos com eles, depois começaram a quebrar um pouco. Apresentámos um bom desempenho e sabemos que podemos ser melhores», afirmou ainda Robertson, sobre o lance do golo e a prestação da equipa inglesa.

